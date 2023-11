Pogoń Szczecin nie może sobie pozwolić na pucharową wpadkę. Na początek Podbeskidzie Bielsko-Biała

Rok temu Pogoń też pojechała do Bielska na pucharowy mecz i o mało włos nie zaliczyłaby katastrofy. Trzecioligowy Rekord pokonała dopiero po rzutach karnych. A w poprzednich sezonach Puchar Polski systematycznie dostarczał kibicom powodu do żalu, smutku, a nawet cierpienia. Z PP wyrzucał Pogoń np. KKS Kalisz, Bytovia Bytów czy GKS Katowice.

Jak będzie we wtorek? Pogoń jest w dobrym okresie ligowym. Po sierpniowo-wrześniowym kryzysie nie ma już śladu. Portowcy ze strefy spadkowej przebili się do czołówki, mają skuteczną ofensywę, uszczelnili defensywę. Trener Jens Gustafsson ma żelazny skład i zmian dokonuje jedynie wymuszonych. To procentowało pozytywnie, ale jeśli Pogoń odpadnie we wtorek z Pucharu Polski znów będzie podła atmosfera oraz wrócą wnioski fanów do działaczy, by zwolnić Szweda.

Pogoń zagra z pierwszoligowym Podbeskidziem, który zajmuje 15. miejsce w tabeli z bilansem 2 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek. Z ostatnich 5 spotkań „Górale” wygrali jedno, a pozostałe przegrali. Wokół klubu jest na tyle nerwowo, że pozycja trenera Grzegorza Mokrego nie jest mocna. Szkoleniowiec związany jest z Podbeskidziem od lipca. Ostatnio pracował w Miedzi i nie zdołał jej obronić przed spadkiem. Na razie pracuje w Bielsku, ale musi poprawić lokatę w tabeli. PP jest teraz na drugim planie. Miejsce w drużynie stracił za to 33-letni pomocnik Michał Janota, który czymś podpadł i został przesunięty do rezerw. Janota wiosną 2015 był w Pogoni (9 występów), ale niczym specjalnym się nie wyróżnił.