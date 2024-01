Pogoń Szczecin na półmetku obozu w Belek. Pierwszy remis w sparingach

W poniedziałek rywalem był NK Celje, czyli pierwszy zespół ekstraklasy Słowenii po rundzie jesiennej. Tym razem grano „normalnie”, czyli 2x45 minut. W składzie Pogoni nadal nie mogli się zaprezentować Kacper Smoliński, Danijel Loncar oraz Rafał Kurzawa, a dodatkowo zabrakło też Marcela Wędrychowskiego i Bartosza Urbaniaka. Pozostali zawodnicy byli do dyspozycji, ale nie wszyscy dostali szansę występu.

Pogoń od tygodnia jest w Turcji, gdzie szykuje się do rundy wiosennej. Ma tam świetne warunki pobytowe oraz do treningów. Gdyby Portowcy zostali w kraju - nie mieliby możliwości treningów na tak dobrych boiskach, jak w Belek.

W I połowie Pogoń zagrała w składzie: Cojocaru - Gołębiewski, Zech, Borges, Koutris - Korczakowski, Gamboa, Ulvestad, Zahović, Grosicki - Koulouris. Do przerwy lepsze wrażenie sprawiali rywale, którzy częściej byli przy piłce. Portowcy sporadycznie potrafili się zorganizować i przetrzymać piłkę. Tuż przed przerwą Słoweńcy wyszli z kontrą. Na połowie boiska faul taktyczny popełnił Leonardo Koutris i doszło do krótkiego spięcia z udziałem kilku zawodników. Sytuację opanowano i II połowa też doszła do skutku.

W niej Pogoń zagrała w składzie: Cojocaru - Wahlqvist, Lisowski, Malec, Borges - Biczachczjan, Kaczorek, Gorgon, Przyborek, Klukowski - Paryzek.

Padły bramki. W 50. minucie Leo Borges łatwo powstrzymał kontrę rywala, ale przeciwnik miał rzut rożny. Piłka została wrzucona na 5. m i spadła na kolano Alexa Gorgona. Tak źle się odbiła, że wpadła do siatki. Pogoń długo nie mogła się zebrać, ale zdecydowanie przeważała w ostatnim kwadransie, a w 85. minucie wyrównał Wahan Biczachczjan po uderzenie z rzutu wolnego z okolic narożnika pola karnego.

Przed Pogonią dwa dni treningów, czwartkowy sparing z austriackim Sturmem Graz (najsilniejszy przeciwnik na obozie) i w piątek powrót do domów.