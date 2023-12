Pogoń musi przełamać się w lidze. Ma już dużą stratę do lidera

Pogoń przegrała dwa ostatnie mecze ligowe, a w sumie jesienią aż siedem razy. Dlatego jest teraz szósta w tabeli z 26 punktami. Do prowadzącego Śląska Wrocław traci 11 oczek. Warta Poznań też spisuje się w kratkę. W trzech ostatnich meczach dwie porażki na swoim boisku i remis w Warszawie. W Szczecinie spodziewają się konsekwentnej gry przeciwnika, nastawionej na defensywę, kontry i stałe fragmenty gry.

- Musimy być gotowi do walki i będziemy. Psychika będzie najważniejsza. Musimy być spokojni, cierpliwi i nie podłamywać się drobnymi problemami – uważa trener Gustafsson. - Myślę, że ten mecz będzie miał dużo podobieństw do spotkania z Górnikiem. Warta jest zdyscyplinowana w obronie i ma zawodników lubiących grać 1x1. Dobrze u nich wygląda przejście z obrony do ataku. Nie mieliśmy za dużo czasu do treningów, ale może coś zmienimy przy stałych fragmentach gry.