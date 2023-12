Duże wyzwanie przed Pogonią Szczecin. Lech Poznań rywalem w Pucharze Polski

W Pucharze Polski pozostało 8 drużyn – 7 reprezentuje PKO Ekstraklasę, a 1 – I ligę. Co ciekawe – nie ma już w tym gronie lidera ligowych rozgrywek Śląska Wrocław, ale też obrońcy trofeum – Legii Warszawa. Podopieczni Kosty Runjaica przegrali z Koroną Kielce 1:2 tracąc gola w 120. minucie dogrywki.

- Widzimy jak ciężkie są to spotkania – Legia odpadła, Raków po dogrywce awansował. Nie ma więc znaczenia kogo trafimy w losowaniu, bo będziemy gotowi na każdego przeciwnika – mówił w czwartek Jens Gustafsson, trener Pogoni.

Trudno powiedzieć, by Pogoń miała farta w losowaniu. Po pierwsze będzie musiała powalczyć na wyjeździe, po drugie na boisku Lecha Poznań. Niedawno w lidze rozbiła „Kolejorza” 5:0. Rywal będzie chciał się zrewanżować, a po drugie cały czas bardzo poważnie liczy się w tej rywalizacji i nie brakuje opinii, że PP jest dla Lecha priorytetem. To nie tylko prestiż, ale nagroda w wysokości 5 mln zł oraz miejsce w kwalifikacjach Ligi Europy. Te dwa aspekty mobilizują wszystkich do walki.