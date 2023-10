Pogoń - Lech: blisko nowego rekordu frekwencji. Zachwyty nad atmosferą na trybunach [ZDJĘCIA KIBICÓW]

Spotkania Pogoni z Lechem zawsze elektryzowały środowiska kibiców obu miast. Nie inaczej było tym razem. Pogoń była po bolesnej porażce z Legią, ale na mecz z Lechem też wyprzedała wszystkie bilety. Lech ostatnio odnotował lepszy wynik, mógł w Szczecinie powalczyć o podium, ale potrzebował zwycięstwa. Nic dziwnego, że do Szczecina przyjechało ok. tysiąca fanów Kolejorza.

Kibice na meczu Pogoń Szczecin-Lech Poznań. Zobacz zdjęcia!

Nie wszyscy zdecydowali się na podróż pociągiem specjalnym. Jeden z sympatyków Lecha przyjechał do Szczecina kilka godzin wcześniej, by oszpecić stadion Pogoni rysunkiem poznańskiego koziołka. To nie pierwsza taka akcja, za to pierwsza nieudana. Został nakryty i musiał wystąpić w filmiku.

Godzinę przed meczem stadion jeszcze był pustawy, ale gdy piłkarze wychodzili już z tunelu do gry - był wypełniony. Atmosfera była fantastyczna. Fani nie pokazali, że są rozgoryczeni ostatnią porażką. Od początku zagrzewali Portowców do walki, a ci już po meczu sypali komplementami. Wkrótce po meczu przy jednej ze stadionowych uliczek ktoś napisał wynik meczu "50" - trochę jakby ograniczenie prędkości.