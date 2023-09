Pod Brzozami Apartamenty, czyli profesjonalne zarządzanie apartamentami na najwyższym poziomie

Pierwsza z nich to Pakiet Standard, skierowany do właścicieli, którzy pragną samodzielnie zarządzać swoimi rezerwacjami.

Jak podkreśla właściciel - zespół firmy jest dumny z tego, że może zapewnić klientom kompleksową i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Od początku istnienia firma kładzie nacisk na komfort i zadowolenie gości. Dzięki ponad dwudziestoletnim doświadczeniom w branży turystycznej, profesjonalnie troszczymy się o komfort i zyski z wynajmu apartamentów. Nasza oferta stanowi doskonałe rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości, którzy dążą do czerpania korzyści z wynajmu turystycznego, niezależnie od swojej lokalizacji -wyjaśnia Jakub Grajek. - Możemy poszczycić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie.

Jako alternatywa powstał też Pakiet Premium, w którym, oprócz standardowych usług, zespół podejmuje dodatkowe obowiązki związane z zarządzaniem apartamentem. Oznacza to, że Pod Brzozami bierze na siebie sprzedaż terminów, ustalanie cen, pobieranie kaucji oraz komunikację z gośćmi.

Firma Pod Brzozami Apartamenty wyróżnia się na rynku dzięki swojemu profesjonalizmowi i unikalnym podejściu do obsługi klientów. - Zapraszamy do rozpoczęcia współpracy z nami i doświadczenia, że zarządzanie apartamentami może być łatwe i opłacalne. Jesteśmy gotowi zająć się Twoją nieruchomością, obsługą gości i pomóc w pozyskiwaniu nowych rezerwacji. Razem osiągniemy sukces! - mówi Jakub Grajek.

Pod Brzozami Apartamenty to firma zawsze gotowa wdrażać najnowsze rozwiązania techniczne. - W naszym podejściu do zarządzania apartamentami kładziemy nacisk na innowacje, które podnoszą standard obsługi - opowiada właściciel. - W naszych apartamentach wprowadziliśmy nowoczesne klamki elektroniczne oraz inteligentne zamki do drzwi, które stopniowo zastępują tradycyjne sejfiki na klucze. Jesteśmy pionierami na lokalnym rynku, posiadając własną platformę rezerwacyjną.