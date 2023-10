Pobierasz rentę rodzinną? Masz czas do 31 października na złożenie zaświadczenia

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

ZUS-owi potrzebne jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, które wydaje uczelnia. Studenci powinni złożyć je w ZUS najpóźniej do końca października.

- Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, wypłata renty będzie wstrzymana - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

- Ważne jest również, żeby student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć.