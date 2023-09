Po osiemnastu latach przyszła pora na rozbudowę szczecińskiego Sądu Apelacyjnego [ZDJĘCIA]

O szczegółach poinformował w siedzibie sądu, Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Inwestycja ma kosztować ponad 30 mln zł.

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Szczecina i regionu. To pierwsza inwestycja od kilkunastu lat w sądzie apelacyjnym. Nowy budynek będzie służył mieszkańcom, którzy w sądzie załatwiają swoje sprawy, przychodzą po sprawiedliwość, ale też co bardzo ważne, budynek będzie przybliżał wymiar sprawiedliwości obywatelom, bo musi być wykonywany w godnych warunkach. Aby sędziowie asesorzy, urzędnicy sądowi mieli jak najlepsze warunki pełnienia swojej służby - mówił wiceminister.