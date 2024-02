Po eksplozji i pożarze stracili dach nad głową. Pomóżmy rodzinie z Podjuch w odbudowie domu

- Około godz. 3 obudził nas wybuch, wstrząs budynku i hałas tłukących się dachówek. Dookoła nastała cisza, a po chwili usłyszeliśmy krzyk dobiegający z parteru, gdzie spali nasi rodzice - "zawaliła się ściana!". To była ściana w sypialni, przez którą teraz był widok na mieszkanie sąsiada z syczącym strumieniem ognia z butli gazowej. W pośpiechu ewakuowaliśmy się z budynku, zabierając tylko to co było pod ręką. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Staliśmy przed budynkiem i patrzeliśmy, jak z dachu wydobywają się kłęby dymu wraz z płomieniami ognia - pożerające wszystko co zostawiliśmy w środku - wspominają pogorzelcy, którzy chcą rozpocząć nowe życie. - Budynek nie był ubezpieczony, dlatego prosimy o wsparcie finansowe w tych trudnych chwilach. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na stanięcie na nogi po tej tragedii, rozbiórkę budynku, wywóz gruzu i odbudowę.