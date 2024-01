Plebiscyt "Uśmiech Dziecka" GS24.pl i Głosu Szczecińskiego w Centrum Handlowym Galaxy. Zwycięzcy odebrali nagrody [ZDJĘCIA]

- Kuzynka wysłała mi linka z informacjami o konkursie w Głosie. Zainteresowaliśmy się i uznaliśmy, że możemy spróbować. No i udało się - mówiła mama Roberta.

Kolejny laureat to dwuletni blondynek, Robert Bogdański z Gryfic. Wystartował w konkursie dzięki...kuzynce mamy.

- Chcieliśmy, aby Ola miała jakąś pamiątkę z wczesnego dzieciństwa. A ponieważ nasz dziadek jest wiernym Czytelnikiem Głosu Szczecińskiego, to zaproponował, abyśmy zgłosili Olę do konkursu redakcyjnego. Można powiedzieć, że inicjatywa wyszła od dziadków - mówili pani Dorota i pana Maciej, rodzice Oli.

To znana już dobrze wśród rodziców i dzieci akcja GS24.pl i Głosu Szczecińskiego. Partnerem jest CH Galaxy w Szczecinie. To właśnie w "Galaxy" odbyło się dziś w południe wręczanie nagród finalistom regionalnego etapu.

Przypomnijmy, że w naszej uśmiechniętej akcji chodziło o przysłanie zdjęć uśmiechniętych pociech. Trzeba było zdobyć jak najwięcej postów, lajków, serduszek, udostępnień, komentarzy i głosów.

Dziś wręczono nagrody dzieciom z miast, powiatów z województwa zachodniopomorskiego.

Laureatów startowali w dwóch kategoriach: dzieci młodsze - do lat 2 oraz dzieci starsze- od 2 lat

Dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w regionalnych rankingach w każdej kategorii, trafią na okładkę gazety, otrzymają główne nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. Dzieci, które w rankingach regionalnych zajmą miejsca od 2 do 7 także zdobędą nagrody i awans do finału, w którym czeka nagroda - 50 000 zł na realizację marzeń dziecka i rodziny.