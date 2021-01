Platforma o Narodowym Programie Szczepień. "To upokarzające kazać stać seniorom w kolejkach na mrozie"

- Rząd formułując pomysł na szczepienia postanowił - jak wszystko - scentralizować je. Ten system ruszył i kiedy w kilka minut zapchała się infolinia, ludzie wyruszyli do swoich przychodni, aby usłyszeć, że się w nich nie zaszczepią. Ktoś kto ten system zaprojektował, powinien się podać do dymisji. To był ogromny eksperyment, żeby osobie niedoświadczonej, takiej jak pan Dworczyk, powierzono tak odpowiedzialną rolę. On w sposób typowy dla PiS-u, zamiast skorzystać z systemu, który już działał - czyli przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zaczął tworzyć swój system, który się zawalił po kilku godzinach - twierdzi Nitras.