Szczepienia na koronawirusa w Szczecinie dla osób grupy I. W Netto Arenie nawet 500 osób dziennie! ZDJĘCIA

Lecz przed halą nie było żadnej kolejki, tłoku, mimo że codziennie zaszczepionych może być tu nawet 500 osób.

Szpital kliniczny zakupił dwie zamrażarki, w których szczepionki są przechowywane w temperaturze -80°C. Pierwszy otrzymany transport to 5850 szczepionek. W sumie, w obu zamrażarkach zmieścić się ich może ok. 54 tysiące. Są one rozmrażane nie w temperaturze pokojowej, a w lodówkach, w ok. 5°C. Zajmuje to około 3 godzin.

Następnie w specjalnych lodówkach transportowych z wkładami chłodzącymi i monitoringiem temperatury są przewożone do punktu szczepień w hali Netto Arena, gdzie podane zostają seniorom. Nadal obowiązujący jest 120-godzinny limit czasu na podanie preparatu od momentu wyjęcia go z zamrażarki.