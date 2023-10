Plan sportowego weekendu: wyjazd Pogoni, debiut Chemika i koszykarze u siebie

PKO Ekstraklasa

Pogoń Szczecin w sobotę o godz. 20 rozpocznie walkę o ligowe punkty na boisku Ruchu Chorzów. Portowcy są w czołówce, a „Niebiescy” zajmują przedostatnią lokatę. Łatwo wskazać faworyta, ale piłkarze Pogoni nie mają co liczyć na tzw. spacerek. Jeśli jednak zbliżą się poziomem gry do ostatniego meczu z Lechem Poznań to będą na dobrej drodze, by wracać do Szczecina ze zwycięstwem.

Ekstraklasa piłkarska kobiet

Pogoń Szczecin ma przed sobą hitowe spotkania w październiku. W tym miesiącu zagra z medalistkami poprzedniego sezonu. Już w sobotę mecz z Górnikiem w Łęcznej (godz. 13), a późnniej jeszcze starcia z UKS SMS Łódź i GKS Katowice.

III liga

Przed nami 11. kolejka, którą rozpoczną dwa piątkowe mecze. Prowadzący w tabeli Świt będzie bronił pozycji lidera na boisku KP Starogard, a Błękitni Stargard podejmą Zawiszę Bydgoszcz. W sobotę Pogoń II Szczecin zagra na swoim boisku z Gedanią Gdańsk (godz. 12), a Flota Świnoujście zmierzy się z Elaną Toruń (godz. 16). Za to Vineta Wolin o punkty powalczy w Gniewinie ze Stolemem (godz. 16).

IV liga

Program 10. serii. Sobota, godz. 12: Chemik Police - Błękitni II Stargard, Iskierka Szczecin - Odra Chojna, Wieża Postomino - Biali Sądów; godz. 13 Mechanik Bobolice - Perła Dygowo; godz. 14 Wybrzeże Rewal - Orzeł Wałcz; godz. 15 Unia Dolice - Ina Goleniów, Darłovia Darłowo - Olimp Gościno; godz. 16 Bałtyk Koszalin - Gwardia Koszalin (mecz lidera z wiceliderem, dochód ze spotkania zostanie przekazany dla bardzo poważnie chorego Roberta Dymkowskiego, który jest wychowankiem Gwardii, a ikoną Pogoni). Niedziela, godz. 13 Kluczevia Stargard - MKP Szczecinek.

Piłka ręczna

Sandra Spa Pogoń Szczecin podejmie w sobotę o g. 15 Padwę Zamość w 5. kolejce I ligi mężczyzn. Za to zawodniczki SPR Pogoni podejmą o g. 17.30 Ruch Chorzów w 3. kolejce I ligi. Oba mecze w hali przy ul. Twardowskiego.

Koszykówka

Przed nami koszykarska sobota na Pomorzu Zachodnim i szansa na dwie wygrane naszych drużyn i ich umocnienie w pierwszej ósemce Orlen Basket Ligi.