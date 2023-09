PKO Ekstraklasa: Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 1:0. Kryzys Portowców coraz głębszy

Pogoń pojechała do Lubina, gdzie ostatnio często wygrała, w bardzo kiepskiej sytuacji. Nie chodziło tylko o trzy porażki ligowe z rzędu, ale przede wszystkim o konflikty wewnątrz drużyny. Bramkarz Dante Stipica zachował się nieodpowiedzialnie i został odsunięty od pierwszego zespołu, ale mówi się, że od dłuższego czasu nie układała mu się współpraca z trenerem Jensem Gustafssonem. Ale to nie jedyne zmartwienie. Do Lubina pojechał, ale w charakterze widza, kitman zespołu Olek Jakubik. Plotki głoszą, że był poróżniony z Rafałem Burytą, trenerem przygotowania fizycznego drużyny. Kibice opowiedzieli się za Jakubikiem, bo powiesili na sektorze napis „Buryta won”. Jakie jeszcze „aferki” wypłyną” z klubu? Nie wiadomo, ale w niedzielę Portowcy grali o uspokojenie klimatu. Potrzebowali jednak zwycięstwa.

- Miał być rozwój, jasne cele. Dla Was jednak to za wiele. Ciągle ciężko, wszędzie koszty. Palisz Mroczek wszystkie mosty – taki napił był już skierowany bezpośrednio do prezesa klubu Jarosława Mroczka.