PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 2:1. Portowcy lepsi od lidera [ZDJĘCIA]

Kim zastąpić Alexandra Gorgona? To było w zasadzie jedyne zadanie trenera Jensa Gustafssona w ostatnich dniach w szczecińskim klubie. Doświadczony pomocnik nie mógł zagrać z powodu żółtych kartek i to był problem, bo sześć ostatnich spotkaniach Portowcy rozpoczynali w tym samym zestawieniu. Szkoleniowiec stawiał na tzw. boiskowe automatyzmy i jeśli nie brać słabego występu w Gliwicach – to dobrze to procentowało. Z Jagiellonią do „11” Pogoni powrócił Joao Gamboa. Portugalczyk zaczynał ten sezon w podstawowym składzie, ale grał średnio. Był ofiarą wynikowego kryzysu, bo Gustafsson postawił na Rafała Kurzawę i się nie zawiódł. W sobotę Kurzawa pozostał w środkowej strefie, ale był bardziej ofensywnie usposobiony, a Gamboa miał zabezpieczać tyły.

Jagiellonia w Szczecinie też nie mogła zagrać w optymalnym zestawieniu. W porównaniu z ostatnim występem w Poznaniu w składzie zabrakło Jesusa Imaza (Hiszpan pauzuje od początku października) oraz Afimico Pululu. Angolczyk strzelił już w tym sezonie 6 bramek, ale nie mógł zagrać z powodu urazu. To był kosz remisu z Lechem. „Jaga” przegrywała już tam 0:3, ale wyciągnęła na 3:3. Jednym słowem – podopieczni Adriana Siemieńca na mecz z Pogonią wyszli naładowani pozytywną energią z jasnym celem, by bronić pozycji lidera PKO Ekstraklasy. O zmęczeniu podróżą nie mogło być mowy, bo białostocczanie nie wracali we wtorek do domu, tylko przyjechali do Międzyzdrojów i nad Bałtykiem szykowali się do spotkania (korzystali m.in. z boiska Floty Świnoujście). W sukces wierzyła na pewno kilkuset osobowa grupa sympatyków białostockiej drużyny, która pociągiem specjalnym przyjechała do Szczecina.