PKO Ekstraklasa: Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 0:0. Cieszy tylko zero z tyłu Portowców [ZDJĘCIA]

Po dwutygodniowej przerwie reprezentacyjnej do walki o punkty wróciły zespoły PKO Ekstraklasy. 12. kolejkę rozpoczynał mecz Pogoni z Piastem w Gliwicach. Gliwicach tak dobrze zapamiętanych od ostatniej wizyty tam przed dwoma tygodniami. Wtedy Portowcy łatwo i pewnie rozbili Ruch Chorzów 3:0. Nic więc dziwnego, że fani liczyli na identyczny plon przed drugim występem.

Piast to jednak silniejszy przeciwnik od Ruchu, co już pokazał w pierwszych minutach gry. Z pierwszym gwizdkiem grał wysoko, próbował zagrozić bramce Valentina Cojocaru i w 10. minucie Benedikt Zech w ostatniej chwili ubiegł Siergieja Krykuna. Urazu w tej sytuacji nabawił się bramkarz, ale po interwencji medyków mógł kontynuować grę. Trener Jens Gustafsson nie był więc zmuszony do pierwszej, wymuszonej zmiany. Szkoleniowiec takich roszad ostatnio unikał. Z Piastem Pogoń po raz szósty z rzędu zagrała w tym samym wyjściowym ustawieniu. Za to na rezerwie zabrakło Luki Zahovicia (chory po powrocie z kadry) i Danijela Loncara (uraz). Kontuzje w dalszym ciągu uniemożliwiają grę Marcela Wędrychowskiego i Wojciecha Lisowskiego. W zespole Piasta też bez zmian w porównaniu z ostatnim meczem ligowym. Problemem tej drużyny był brak klasycznej „dziewiątki”.