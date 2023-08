PKO Ekstraklasa: Mecz Pogoń - Legia został przełożony. Prawdopodobnie na wrzesień Jakub Lisowski

Do tej pory Pogoń Szczecin rozegrała trzy mecze ligowe - odniosła 2 zwycięstwa i zanotowała 1 porażkę. Andrzej Szkocki

Legia Warszawa awansowała do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy i w związku z tym miała prawo przełożyć jedno ze spotkań krajowych, by lepiej przygotować się do decydujących spotkań w europejskim pucharze.