Pixelon Retro Gaming, czyli święto gier w Przecławiu [ZDJĘCIA]

Wśród graczy są osoby w różnych wieku. Do dyspozycji mają gry, komputery i konsole, z których najstarsze pamiętały lata 80-te. i konsolami. M.in. gry na Amigę, na konsolę, na Atari, na Commodore 64.

Impreza, która rozpoczęła się w sobotę rano zakończyła się dziś o godzinie 18.

Uczestniczy mają do dyspozycji najbardziej kultowe gry i komputery: Nintendo w różnych odsłonach: NES, SNES oraz Nintendo 64, Świat Segi: Sega Master System II i Sega Mega Drive II Ikony komputerów domowych: Commodore 64, Amiga 500, ZX Spectrum oraz Atari 65XE; Unikaty jak Ameprod TVG-10, Philips Videopac, Philips Oddysey 2100, Intellivision; kultowe Organki Elwirka i Elwro 800; Amiga 1000.

- Można sprawdzić swoje umiejętności w turniejach gier takich jak Super Mario, Quake III Arena czy Deluxe Ski Jumping. Czy dasz radę przejść poziom 1-1 Super Mario do góry nogami najszybciej? A może jesteś mistrzem w Dyna Blaster? To idealna okazja, żeby to udowodnić! To nie tylko festiwal, ale także miejsce spotkań dla miłośników retro komputerów i gier. Wymień się doświadczeniami, podziel się wspomnieniami i spędź czas w świetnym towarzystwie. W przerwach między głównymi punktami programu przygotowaliśmy dla Was ciekawe prelekcje prowadzone przez ekspertów z branży. To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę o historii gier i technologii. Dla tych, którzy chcą poczuć dreszcz emocji związany z własnoręcznym tworzeniem, przygotowaliśmy specjalne stanowisko, gdzie pokażemy Wam jak samodzielnie złożyć komputer. To wyjątkowa okazja, by zrozumieć, jak działają maszyny, na których gramy! - zachęcają organizatorzy.