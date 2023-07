Piotr Łęczyński nowym trenerem piłkarek nożnych Pogoni Szczecin

- Jestem bardzo szczęśliwy i ciekawy tego, jak to wszystko będzie wyglądać. Trafiam do bardzo dobrej grupy, która jest w stanie jeszcze podnieść swój poziom. Jestem pełen pozytywnych myśli, chętny do pracy i przekonany, że wspólnie możemy stworzyć jeszcze mocniejszą drużynę. Chcę by moja Pogoń grała ofensywnie. Nie nastawimy się na obronę – mówi Piotr Łęczyński. - To kolejny krok w mojej trenerskiej przygodzie. Miałem rozmowy z kilkoma klubami, ale pojawiła się oferta pracy z kobiecą Pogonią i zdecydowałem się podpisać kontrakt właśnie tutaj. Celem numer jeden na najbliższe tygodnie jest jak najlepsze przygotowanie drużyny do ligi, a co za tym idzie, zdobycie trzech punktów na inaugurację sezonu w Krakowie. Trzeba też powiedzieć jasno, że jesteśmy Pogonią Szczecin i chcemy grać o najwyższe cele.