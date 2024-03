Piotr Krzystek: Na Łasztowni chcemy stworzyć nowe serce miasta

Szczecin to miasto, w którym się urodziłem, wychowałem, zdobywałem wykształcenie, założyłem rodzinę i stawiałem pierwsze kroki w życiu zawodowym. To miasto, któremu oddałem się do reszty.

Swój program opieram na trzech filarach. To społeczeństwo, ekologia i infrastruktura oraz gospodarka i rozwój. Przez ostatnie lata w Szczecinie udowodniliśmy, że możemy realizować wiele ciekawych projektów i inwestycji, których oczekiwali mieszkańcy. Chcę ten kierunek kontynuować, a ze Szczecina zrobić miejsce fajne do życia.

Już dziś mieszkańcy doceniają uroki swojej małej ojczyzny. Cenią Szczecin za ogrom zieleni, za dostęp do wody, za brak takiego pędu i pośpiechu, jaki bywa w innych miastach. Tu się żyje spokojnie i warto ten kierunek podtrzymywać.

Przed nami ogromne wyzwanie w kontekście zagospodarowania Łasztowni. Proces zmian trwa wprawdzie już od kilku lat, niemniej przed nami decydująca faza i moment, w którym na Łasztownię powinien prowadzić most Kłodny, a jej zabudowa powinna zacząć wyrastać z ziemi. Chcemy stworzyć nowe serce miasta i jest na to bardzo duży potencjał. Udowadniają to mieszkańcy każdego słonecznego dnia, gdy tysiącami odwiedzają nadodrzańskie bulwary. Będąc przy bulwarach - przed nami remont ostatniego nabrzeża, o które walka trwała osiem ostatnich lat. W końcu przejęliśmy Bulwar Chrobrego, czyli najbardziej reprezentacyjny kawałek przy Odrze. To miejsce w końcu przestanie być wstydem.