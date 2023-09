Piłkarskie Orły: Wiktor Sawicki powiększył dorobek. Goni go Aron Stasiak

Lider wrześniowego rankingu, czyli Wiktor Sawicki, powiększa swój dorobek bramkowy. Przed tygodniem miał 6 goli na koncie we wrześniu, teraz ma ich już 8. Zawodnik Wybrzeża Rewalskiego Rewal dublet ustrzelił podczas wygranej 4:0 nad Iną Goleniów. Takie rezultaty pozwoliły zająć 4. miejsce w IV lidze ekipie znad morza. Wybrzeże ma 18 punktów w dorobku, a z 7 rozegranych meczów w tym sezonie, wygrało aż 6. Duża w tym zasługa Sawickiego. Do lidera, Gwardii Koszalin, Wybrzeże traci 3 punkty.

Na drugie miejsce we wrześniowym rankingu wskoczył Aron Stasiak, napastnik drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg. Jego zespół we wrześniu rozegrał trzy spotkania (dwa zwycięstwa i remis) i za każdym razem Stasiak wpisywał się raz na listę strzelców. Kotwica zajmuje dobre 7. miejsce w tabeli II ligi.

W dalszej kolejności we wrześniowym rankingu znajdują się Jakub Pożyczka (Iskierka Szczecin), który w IV lidze strzelił w tym miesiącu 6 bramek, Kamil Schab (Mechanik Bobolice) - 5 bramek w IV lidze oraz Szymon Kapelusz. Napastnik trzecioligowego Świtu Szczecin we wrześniu zdobył już trzy gole, a ostatnio został wybrany do „jedenastki kolejki” w III lidze.