Piłkarskie Orły na Pomorzu Zachodnim: Kamil Grosicki wrócił na szczyt plebiscytu

Plebiscyt „Piłkarskie Orły” to zabawa na wybór najskuteczniejszych piłkarzy w regionach oraz w kraju. Oczywiście bramki strzelane w lidze, pucharach czy europejskich pucharach są inaczej punktowane. Dla porównania - za bramkę w PKO Ekstraklasie strzelcy otrzymują 2 punkty do klasyfikacji, a zawodnicy z III lidze - 1 punkt. W ten sposób klasyfikacja jest bardziej miarodajna, bo przecież łatwiej o bramki w niższych ligach.

W październiku najwięcej bramek strzelił zawodnik czwartoligowej Gwardii Koszalin - Mateusz Piotrowski. W IV lidze zdobył 6 bramek, ale w plebiscycie dało mu to 4. miejsce. Piotrowski to jeden z kluczowych zawodników Gwardii, która walczy o awans do III ligi, więc może być wysoko w klasyfikacjach kolejnych etapów.

Królem października został Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin. W czterech meczach ligowych zdobył trzy bramki, ale to wystarczyło, by wygrał klasyfikację. Grosicki sukces zawdzięcza też temu, że w klubie ustalona jest kolejność egzekwowania rzutów karnych. Właśnie Grosicki jest strzelcem nr 1, a trudno przypomnieć sobie sytuację, by zrezygnował ze strzału. W październiku pokonywał bramkarzy Ruchu Chorzów oraz Jagiellonii Białystok z „jedenastek”. Za to bramkarza Lecha Poznań pokonał główką (dobitka). Ciekawostka - wszystkie bramki Grosicki strzelał w pierwszym kwadransie po przerwie.

To zresztą był bardzo udany miesiąc Pogoni, która zaczęła lepiej punktować. Na dobre opuściła dolne rejony tabeli i przebiła się do czołówki tabeli PKO Ekstraklasy. Dobra forma zespołu przełożyła się też na kolejne powołanie Kamila Grosickiego do reprezentacji Polski. Skrzydłowy cały czas jest jednym z najlepszych ofensywnych zawodników w polskiej lidze.