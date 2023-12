Piłkarskie Orły na Pomorzu Zach.: Jonathan Junior najskuteczniejszy w listopadzie

24-letni Brazylijczyk dołączył latem do Kotwicy, ale już po rozpoczęciu sezonu 2023/24. Szybko doczekał się pierwszego występu, a debiutował w wyjazdowym meczu z Chojniczanką Chojnice (1:1).

Swojego pierwszego gola dla Kotwicy zdobył w 10. kolejce, gdy kołobrzeżanie walczyli na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Junior strzelił na 3:1 dla Kotwicy, jednak jego zespół w końcówce stracił dwie bramki i zremisował.

Ten mecz to był jednak przełom, bo kolejne spotkania podopieczni Macieja Bartoszka wygrywali i to często w bardzo ciekawych okolicznościach. W Krakowie przegrywali już 0:3, ale zdołali pokonać Hutnika 5:3. Za walkę do ostatniej akcji byli mocno chwaleni i gdyby nie wpadka w ostatni weekend - zakończyliby jesienną część rozgrywek z pewną zaliczką. Są liderami, ale KKS Kalisz, Pogoń Siedlce i Radunia Stężyca tracą niewiele punktów, a mają mniej rozegranych spotkań.