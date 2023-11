Piłkarska Pogoń Szczecin z milionami, a King Szczecin z premią [SPORT I FINANSE]

Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia, że w 2023 r. miasto Szczecin mocniej wspomoże piłkarską Pogoń (PKO Ekstraklasa). W poprzednich latach klub Portowców otrzymywał ok. 4,5 mln zł, a w tym roku będzie to ok. 6,5 mln. Działacze Pogoni mocno zabiegali o zwiększenie dotacji w związku z trudnościami finansowymi po przejęciu w administrowanie Stadionu im. Floriana Krygiera.

Klub piłkarek Pogoni wiosną otrzymał na funkcjonowanie 200 tys. zł i na jesień ta kwota została podtrzymana.

Na zdecydowanie mniejsze kwoty mogły liczyć amatorskie kluby piłkarskie, które chętnie szkolą dzieciaków, a seniorzy występują od III ligi po najniższe klasy. W tym konkursie kluby mocno naciskały na zmianę zasad podziału, by mocniej uwzględniana była klasa rozgrywkowa oraz liczba grup szkoleniowych. Miasto i radni byli gotowi do rozmów, ale to kluby miały wypracować jednolite stanowisko. Jak się okazało – utworzyły się dwie grupy, które miały swoje pomysły. Ostatecznie – podczas jednego z posiedzeń komisji sportu Rady Miasta doszło do burzliwej dyskusji, ale z braku czasu reformę przełożono w czasie. Możliwe, że temat wróci, ale pod jeszcze większą rolę moderatora po stronie miasta.