Piłka nożna. Trzecioligowcy rozegrali 9. kolejkę. Zabrakło punktów Floty

W tabeli: Świt jest 1., Vineta 2., Pogoń II na 8. miejscu, Błękitni na 10., a Flota na 16.

IV liga

W hitowym meczu ósmej kolejki Kluczevia Stargard podejmowała Gwardię Koszalin. Oba zespoły są najpoważniejszymi kandydatami do awansu, ale do soboty gwardziści mieli komplet punktów na koncie, a stargardzianie zremisowali wcześniej jeden mecz.

Zwycięzca tego spotkania miałby świetną okazję, by liderować w tabeli przez kolejne tygodnie. Nic więc dziwnego, że ranga spotkania trochę usztywniła drużyny. I choć gospodarze już w 6. minucie objęli prowadzenie (Piotr Surma), to później był to wyrównany mecz. Gospodarze chcieli zaskoczyć z kontry, a Gwardia częściej była przy piłce. W 69. minucie wyrównał najbardziej znany w składzie Michał Masłowski.