Piknik w ogrodach urzędu wojewódzkiego z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

Piknik odbywał się drugi raz z rzędu w ogrodach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Trwał do godz. 17.

Na zwiedzających czekała m.in. wystawa poświęcona rotmistrzowi Pileckiemu, stoisko z radiami z czasów II Wojny Światowej. Była też możliwość samodzielnego zrobienia odbitki symbolu Polski Walczącej przy pomocy manufaktury. Dla najmłodszych przygotowano konkursy i zabawy.

W repertuarze pieśni patriotycznych znalazła się m.in. "oka", czy "1 Brygada".

-Jesteśmy tu, aby wspólne śpiewając wspominać pamięć powstańców. Jak pisał Herbert, oni szli wyprostowani wśród tych, co szli na kolanach. Mieli odwagę i Polskę w sercu. O powstańcach musimy pamiętać w uroczysty sposób, ale też w taki mniej uroczysty, jak takie pikniki, by przekazywać młodszym pokoleniom pamięć o bohaterach poprzez konkursy, zabawy. Chciałbym, aby te spotkania w ostatnią niedzielę przed rocznicą Powstania, były taką naszą tradycją, by mieszkańcy świętowali wspólnie - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.