Pierwszy tydzień zimowych przygotowań za Pogonią. Czas na zmianę [ZDJĘCIA]

- Wróciliśmy do treningów po trzech tygodniach urlopu, w czasie którego zawodnicy musieli pracować indywidualnie. Dzięki temu wszyscy byli gotowi do pracy w klubie na wysokim poziomie. Jestem zadowolony z pierwszego tygodnia, gierki. Zawodnicy wykonali dobrą robotę – zapewniał trener Jens Gustafsson.

- W przypadku "Cojo" to drobna rzecz. Myślę, że będzie gotowy już w poniedziałek, gdy wyruszymy do Turcji. Problemy Rafała także nie są duże. "Smoła" i Danijel niestety będą potrzebowali więcej czasu. Prawdopodobnie nie będą w stanie dołączyć do nas podczas obozu. Jeśli chodzi o Urbaniaka, to jest chory i sprawa wyjaśni się przed wyjazdem – mówił Jens Gustafsson.

Trener Pogoni biorąc pod uwagę grupę kontuzjowanych i ostatnie odejścia z zespołu (Stanisław Wawrzynowicz, Paweł Stolarski, Mariusz Fornalczyk, Yagader Rostami) zdecydował się zabrać na obóz w Turcji wszystkich młodzieżowców, którzy trenowali z drużyną przez ostatni tydzień. Póki co – w zespole nie ma nowych zawodników z zewnątrz i taki stan może pozostać. Cisza też w kwestii strat. Brakuje ofert do których działacze przystąpiliby teraz do negocjacji.

Do Turcji Pogoń poleci w poniedziałek i spędzi tam dziesięć dni. W planach są trzy mecze sparingowe.