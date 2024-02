Pierwsze miejsce dla Chemika Police przed play off jest niemal pewne

Chemik nie miał większych problemów z kolejnym zwycięstwem za trzy punkty. Choć trzeba przyznać, że końcówki dwóch ostatnich setów były emocjonujące. Chemik w tym aspekcie jest doświadczony i w najważniejszych momentach przechylił szalę na swoją korzyść. W drugiej partii gospodynie prowadziły już 20:17, ale po zmianach trenera Marco Fenoglio policzanki wyszarpały tego seta. W trzecim ponownie wyrachowanie w końcówce okazało się kluczowe.

Trudno powiedzieć, by to zwycięstwo zatarło smak porażki i odpadnięcia z Pucharu Polski, ale z pewnością bardzo mocno przybliżyło Chemika do 1. miejsca po fazie zasadniczej. Na dwa spotkania przed końcem policzanki potrzebują punktu, by zacząć grę w play-off z najwyższej pozycji. A po 20. serii Tauron Ligi poznaliśmy już uczestników play-off. Będą to: Grupa Azoty Chemik, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, PGE Rysice Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź, Grot Budowlani Łódź, UNI Opole, MOYA Radomka Radom i Energa MKS.