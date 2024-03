Piękne kartki z życzeniami na Dzień Kobiet ZA DARMO! Pobierz i wyślij przez SMS, MMS, Messenger lub WhatsApp 08.03.2024

Dzień Kobiet to czas, kiedy składamy życzenia wszystkim kobietom: matkom, siostrom, córkom, przyjaciółkom czy partnerkom. Zaskocz najbliższe kobiety życzeniami! Przygotowaliśmy dla was piękne kartki do pobrania za darmo oraz wierszyki, życzenia i rymowanki, którymi możecie zasypywać je od samego rana!Zaskocz więc swoje najbliższe pięknymi życzeniami. Sprawdź najpiękniejsze życzenia, wierszyki i kartki do pobrania zupełnie za darmo! Wyślij kartkę poprzez SMS, MMS, Messenger, WhatsApp!

Piękne kartki z życzeniami na Dzień Kobiet. Pobierz za darmo

Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest na całym świecie 8 marca każdego roku. To czas, kiedy składamy hołd wszystkim kobietom i doceniamy ich wkład w społeczeństwo oraz ich codzienny trud i poświęcenie. Wielu uważa, że Dzień Kobiet jest jednym z najważniejszych dni w roku, ponieważ pozwala nam przypomnieć sobie, jak wiele zawdzięczamy kobietom i jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu. Zaskocz więc swoje najbliższe pięknymi życzeniami. Sprawdź najpiękniejsze życzenia, wierszyki i kartki do pobrania zupełnie za darmo! Wyślij kartkę poprzez SMS, MMS, Messenger, WhatsApp!

Życzenia na Dzień Kobiet

Nie życzę Ci byś wśród błota

odnalazła bryłkę złota,

lecz życzę Ci byś w ludzkim tłumie

znalazła serce, które Cię zrozumie. *** Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny! *** W dniu Twego święta

Nachodzi mnie myśl miła

Twój diabełek prosi i pamięta

Byś zawsze przy mnie była! *** 8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech ci czas radośnie leci. *** Dla kobitek, które znam,

ładnych życzeń parę mam.

Zdrowia, szczęścia i miłości,

bukiet kwiatów i słodkości!

Niech się niesie w cały kraj

Dziś dla Pań wszystkiego naj! *** Świata poza Tobą nie widzę Kochana,

Myślę o Tobie od wieczora do rana,

Marzę, że już zawsze będziesz ze mną

dla mnie jesteś po prostu królewną! *** Serdeczne życzenia spełnienia marzeń,

Samych pozytywnych w życiu wrażeń,

W pracy postępu, dobrych interesów,

Rajskiej chatki i dzieci gromadki *** W dniu Twojego Święta dużo zdrówka i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez,

pełni szczęścia jeśli chcesz... *** Leśny wiatr głośno dmucha,

serce szepcze coś do ucha,

a me serce nie z kamienia,

więc przesyła Ci życzenia. *** Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

W dniu Twojego święta,

Twój chłopak o Tobie pamięta.

Serdeczne składa życzenia,

szczęścia, zdrowia i zadowolenia! *** Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy :)

