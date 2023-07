Pięć wniosków po meczu Pogoni Szczecin w Grodzisku. Pierwszy o debiutach [ZDJĘCIA]

Mecz z Wartą Pogoń wygrała skromnie - 1:0, ale w pełni zasłużenie. Owszem - w drugiej połowie częściej atakowali gospodarze, ale Portowcy potrafili się odgryzać. Oba zespoły nie miały klarownych sytuacji, więc pozostał wynik z pierwszej połowy. Wnioski z pierwszego meczu sezonu 2023/24?

Pierwszy - debiuty

Jak wypadną debiutanci to zawsze najciekawsze pytanie. I choćby przychodzili piłkarze na światowym poziomie, za których klub płaci ogromne pieniądze to nie ma gwarancji, że w debiucie od razu nowi pokażą jakość. Pogoń oczywiście takich graczy nie jest jeszcze w stanie sprowadzić, ale latem zatrudniła Joao Gamboę z Portugalii oraz Efthymiosa Koulourisa z Grecji (ostatnio grał w Austrii). Obaj wypadli bardzo dobrze. Gamboa nie bał się piłki, chciał przyspieszać akcje podaniami, a jeszcze lepiej wypadł Koulouris. Nie wiemy, jak Grek będzie prezentował się w kolejnych meczach, ale z ostatnich napastników, których Pogoń sprowadzała, to właśnie jego debiut wypadł najlepiej. I to nie chodzi o zdobytego gola, ale o zaprezentowaną jakość w grze.