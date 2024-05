Szpital Wojewódzki w Szczecinie doceniony. Wysoka ocena i akredytacja Ministerstwa Zdrowia

– 90 proc. to najwyższy wynik w historii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, a po raz pierwszy akredytację Ministra Zdrowia zdobyliśmy w 2001 r. Szpital przy Arkońskiej uzyskał ją wówczas jako pierwszy w Szczecinie i drugi w województwie – mówi Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ.

– Działo się to w czasach, gdy jeszcze mało kto poważnie myślał o standardach jakościowych w polskich szpitalach. Na szczęście dzisiaj nikt już nie podważa zasadności akredytacji. Wszyscy rozumieją, że to obiektywna weryfikacja naszej pracy, która wskazuje pola i zagadnienia do dopracowania. Robimy to po to, by pacjenci mogli korzystać z najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych oferowanych przez nasz szpital i czuli się w nim bezpiecznie. Jestem dumna z zaangażowania zespołu Szpitala Wojewódzkiego i to nie tylko podczas samej wizyty akredytacyjnej, ale na co dzień. Gdybyśmy codziennie nie przykładali wagi do sprawnego funkcjonowania szpitala, nie mielibyśmy szans na uzyskanie tak wysokiego wyniku podczas wizyty przedstawicieli CMJ.