PGE Spójnia walczyła z Niners Chemnitz, ale ostatecznie przegrała w FIBA Europe Cup [ZDJĘCIA]

Z powodu urazów nie mogli zagrać Wesley Gordon (środkowy) i Karol Gruszecki (kapitan zespołu). A kibice wiedzieli, że to będzie oznaczać kłopoty, bo tylko bez Gordona Spójnia kilka dni wcześniej uległa Piernikom z Torunia.

Trener Sebastian Machowski zdecydował się dokonać roszad w składzie. Za Gordona zagrał Mark Kotieno, a za Gruszeckiego Ben Simons. Kotieno nie ma dobrego okresu, bo jest zbyt pasywny w defensywie, a Amerykanin nie miał swojego dnia w rzutach dystansowych (1/6 za trzy), co zazwyczaj jest jego dobrą stroną.

Przebieg środowego spotkania potwierdził, że Spójnia ma za skromną ławkę i jednak brakuje potencjału pod koszem. Gospodarze – dopóki mieli siły, starali się utrzymywać w grze. I choć ani razu w tym spotkaniu nie prowadzili, a remis był jedynie na początku spotkania, to ostatnią odsłonę rozpoczynali przy stanie 57:63. Niestety, Spójnia szybko popełniła trzy straty, a goście z Chemnitz powiększyli przewagę do stanu 59:73. Było jasne, że Spójnia do meczu już nie wróci, bo mocny przeciwnik by do tego nie dopuścił.