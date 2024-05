Sąd zakwestionował kompletność akt sprawy. Afera policka wraca do prokuratury

Jego zdaniem dobrze się stało, że w poniedziałek sąd zwrócił uwagę na braki w materiale dowodowym, ale szkoda, że rozpoczęcie procesu oddala się.

- To dobra i zła wiadomość. Z jednej strony uzyskaliśmy stanowisko sądu, że ważna jest kompletność materiału dowodowego, bo obecne braki to naruszenie prawa do obrony. Z drugiej liczyłem na to, że proces ruszy i moi klienci będą mieli szansę odnieść się do zarzutów, bo przez siedem lat im się do nie udało - mówił mec. Grzegorz Wołek.