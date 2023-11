PGE Spójnia Stargard walczyła, ale to było za mało na Niners Chemnitz

W 3. minucie Spójnia prowadziła 10:2, ale nie poszła za ciosem. Jej atak zaciął się. Za dużo było podań na obwodzie, a za mało prób przebicia się przez pierwszą linię defensywy. Czas uciekał i pod jego presją albo były odpalane trójki, albo piłka szła do wysokich, by ci kończyli akcje. Pudłowali. Za to gospodarze złapali lepszy rytm - energiczna obrona, długi akcje z masą szybkich podań w ataku pozycyjnym i Niners w 9. minucie prowadzili 19:12. Spójnia jeszcze na finiszu zdołała doprowadzić do remisu. Trójka Karola Gruszeckiego (jedyny celny rzut z dystansu, przy 3 Niners) i dwa przechwyty Devona Danielsa kończone punktami.

W II kwarcie wynik długo był otwarty, ale dało się zauważyć, że Niemcy zdecydowanie łatwiej kreowali sobie pozycje w ataku. I na solidnej skuteczności trafiali. Spójnia odpowiadała szarpanymi akcjami, miała trochę farta i w 17. minucie przegrywała tylko 31:36. I znów na finiszu odsłony goście mieli dwie okazje, by doprowadzić do remisu, ale nie zakończyli swoich akcji. Niners wyszli nawet na najwyższe prowadzenie 41:33, ale po chwili trójkę trafił Sebastian Kowalczyk i różnica 5 punktów pozostała do przerwy.