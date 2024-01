PGE Spójnia Stargard - pierwsza część sezonu na minus

Kolejny to występ w FIBA Europe Cup. W tych rozgrywkach Spójnia znalazła się dość niespodziewanie (zastąpiła Stal Ostrów), ale mogła pokusić się o awans do kolejnej rundy. Niestety, zespół miał problemy z urazami i przepadł. Drugie rozczarowanie.

Do zespołu dołączyli Courtney Fortson, Barret Benson czy Ajdin Penava, którzy od razu stali się liderami zespołu i mocno wyróżniali się w rozgrywkach. Spójnia pierwszą rundę kończyła z bilansem 8:7 i awansowała do turnieju o Puchar Polski, a po rundzie zasadniczej miała 18:12 i 5. miejsce. W ćwierćfinale play-off nie dała rady mocniejszej Legii – zabrakło zdrowia liderów, ale i pełnego skupienia.

W poprzednim sezonie Spójnia była mocna, bo miała wyrazistych liderów na parkiecie, teraz gra przeciętnie, bo takich indywidualności brakuje w składzie. I wtedy i teraz za politykę transferową odpowiada trener Sebastian Machowski. Szkoleniowiec zachowuje na razie dużo spokoju, ale czy słusznie? Można mieć wątpliwości, a łatwo zauważyć, że irytacja kibiców też jest coraz większa.

Rok temu Fortson potrafił wygrać mecz w pojedynkę, a Benson robił robotę w strefach podkoszowych. A teraz? Stephen Brown gra chimerycznie. Raz celnie rzucił w ostatniej akcji i Spójnia wygrała, ale czas mija, a rozgrywający ani nie jest dobrym organizatorem (5 asyst na mecz), ani wybitnym strzelcem (14 punktów, 26 procent za 3). Za punkty odpowiada Devon Daniels (17 punktów na mecz), ale ma kłopoty ze stabilizacją skuteczności (43 procent z gry). W dodatku rywale go już „przeczytali” i wiedzą, jak ograniczyć jego swobodę. Na plus – względem oczekiwań – gra za to młody Aleksandar Langović.