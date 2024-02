PGE Spójnia Stargard najlepsza w kraju w baskecie 3x3

To duży sukces klubu, który w tradycyjnej koszykówce gra w tym sezonie w kratkę w elicie. Jest w górnej połowie tabeli, ale udział w play-offach jest zagrożony. Nastroje kibicom Spójnia poprawiła sukcesem w Lotto 3x3 Liga. Turniej rozegrano w Sosnowcu. Pierwsza część eliminacji odbyła się jesienią i Spójnia sukcesu nie zanotowała. Musiała grać w drugiej części kwalifikacji. Tu wygrała dwa spotkania i awansowała do turnieju finałowego.

Dla klubu to prestiżowy sukces, bo koszykówka 3x3 to sport olimpijski, a polska reprezentacja ma szanse na udział w IO w Paryżu. Do kadry powołany niedawno został Karol Gruszecki ze Spójni, który... nie załapał się do składu klubu na turniej w Sosnowcu.

Spójnia zabrała tam zawodników młodych, którzy grają mało w rozgrywkach Orlen Basket Ligi: Damian Krużyński, Dominik Grudziński i Oliwer Korolczuk. Najbardziej doświadczonym był Sebastian Kowalczyk, który przyszedł latem i miał być solidnym rezerwowym na rozegraniu, ale nie spełniał oczekiwań. Nie wiadomo, jak zmieni się ich pozycja w klubie przed decydującą częścią sezonu. Trenerem zespołu była legenda stargardzkiego klubu Wiktor Grudziński - tata Dominika.