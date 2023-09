Pędziła 160 kilometrów na godzinę, potem porzuciła pojazd. Kierująca z Polic wpadła w ręce policji

- W trakcie patrolu Polic na ul. Jasienickiej policjanci rozpoznali kierującą samochodem m-ki Ford Mondeo z wcześniejszych interwencji. Kierująca na widok policjantów zwróciła na pasie jezdni i rozpoczęła ucieczkę ulicami miasta. Policjanci niezwłocznie udali się za kierującą oraz wydali nakaz zatrzymania. Gdy użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierująca przyspieszyła i próbowała uciec mundurowym. 35-latka nie reagowała na wydawane sygnały do zatrzymania pojazdu i łamiąc szereg przepisów drogowych, prowadziła z prędkością nawet 160 km/h w terenie zabudowanym, stwarzając przy tym realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - relacjonuje mł. asp. Anna Kaźmierczak z polickiej komendy. - Gdy kierująca wjechała w ślepy zaułek, podjęła decyzję o kontynuacji ucieczki pieszo, jednak skutecznie uniemożliwili jej to policjanci ruchu drogowego, którzy od razu zatrzymali drogową piratkę.

Pamięć mundurowych okazała się niezawodna – kierująca była w przeszłości karana za przestępstwa w ruchu drogowym oraz posiadała dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Drugi zakaz upłynął na kilka dni przed zatrzymaniem kierującej.

"Pościg za mną nie ma sensu" - motto kierującej, które miała zapisane na naklejce tylnego zderzaka, nie znalazło odzwierciedlenia w rzeczywistości.

- Sensu nie ma ucieczka przed policjantami, po pierwsze nie zwolni to nikogo z odpowiedzialności a jeszcze tylko dołoży zarzutów karnych - dodaje mł. asp. Anna Kaźmierczak. - Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który świadomie zmusi policjantów do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się do kontroli - popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd również w takim przypadku może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na okres 15 lat.