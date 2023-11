Pani Lidia na naprawę pieca czeka od marca. Śpi u sąsiadów, bo w jej mieszkaniu przy ul. Bogusława X jest zimno

- Co mam robić? Palić w piecu niedobrze, a nie rozpalić, to też kiepsko - mówi Lidia Ciszewska, która mieszka w oficynie przy ul. Księcia Bogusława X. - Jak nie rozpalę, to tu wszystko zamarznie. Co się stanie z całym moim dobytkiem. Będę musiała wszystko wyrzucić? Już teraz, a jeszcze nie jest na dworze tak bardzo zimno, na ścianach w mieszkaniu pojawił się grzyb. Wszystko mi zwilgotnieje, nie będzie się nadawało do użycia.