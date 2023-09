Pan Olek znowu patrzy w dal. Nad zalewem w Trzebieży stanął pomnik Aleksandra Doby

- Myślę, że wszyscy go w ten sposób właśnie zapamiętaliśmy jako człowieka niezwykle żywego, człowieka otwartego uśmiechniętego, wspaniałego - wspominał podróżnika Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

O tym, że Aleksander Doba, który trzykrotnie przepłynął Atlantyk w kajaku, został patronem deptaku nad Zalewem Szczecińskim, zdecydowali radni w czerwcu 2021 roku. Na tej samej sesji rady miasta podjęta została decyzja o budowie pomnika z brązu i przeznaczeniu na ten cel 330 tys. zł z budżetu gminy. Autorem pomnika jest Mirosław Gołofit, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Trzy wyprawy Olka Doby

26 października 2010 roku Aleksander Doba wyruszył z Dakaru (Senegal) w kierunku Fortalezy (Brazylia). Do miejscowości Acaraú w Brazylii dopłynął 2 lutego 2011 po 99 dniach rejsu i przepłynięciu 5394 km (2913 mil morskich). Druga wyprawa atlantycka trwała od 5 października 2013 do 17 kwietnia 2014 roku. Aleksander Doba przepłynął Atlantyk od portu w Lizbonie poprzez krótki postój na Bermudach, do portu Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Trasa miała długość 4500 mil morskich. W trzeciej wyprawie (Nowy Jork - Le Conquet) podróżnik pokonał 4150 mil morskich i prawie 4 miesiące spędzone w kajaku „Olo”.