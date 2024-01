Padł rekord! Ponad milion ton wyprodukowanego cukru przez Krajową Grupę Spożywczą [ZDJĘCIA]

Plantatorzy dostarczający buraki do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2023 roku otrzymają zapłatę za buraki kontraktowane o zawartości cukru 16 proc. w kwocie netto nie mniejszej niż 46,5 euro za 1 tonę. Na tę kwotę składa się cena podstawowa, czyli w czasie kampanii cukrowniczej 2023 /2024 wynosiła ona 45 euro/tonę oraz świadczenie gwarantowane w kwocie 1,5 euro/tonę ( zaliczka na poczet świadczenia dodatkowego powiązanego z ceną cukru).

Prezes Zagórski opowiadał także o wyzwaniach jakie czekają spółkę.

- To przede wszystkim inwestycje, które zakładamy, że w najbliższym czasie przekroczą nawet 260 mln zł - stwierdził. - A jedną z nich będzie planowana przez nas w Cukrowni w Kluczewie stacja załadunku kontenerów, której koszt szacujemy na 6 mln zł - podkreślił prezes i od razu wyjaśnił, że cukrownia w Kluczewie ma doskonałe warunki, aby taka stacja powstała, bo właśnie tu produkowany jest cukier najwyższej jakości. - A poza tym ta cukrownia ma świetne położenie - mówił i zaznaczył, że Niemcy są największym odbiorcą polskiego cukru, ale KGS ma apetyt, aby sprzedawać polski cukier do wielu innych krajów, nie tylko europejskich i chce wykorzystać bliskość morza i powstającego w Świnoujściu portu kontenerowego, aby wykorzystać do eksportu drogę morską.