Owczarek przywiązany do drzewa. Szokująco szczere słowa właściciela

O sprawie poinformował facebookowy fanpage - ogonki do adpocji-Szczecin.

Psa znaleziono wczoraj. Na znaczku miał imię Ares.

- Samiec owczarek niemiecki był przywiązany do drzewa obok jeziora w Bartoszewie (gmina Police). Pies zadbany,lekko skołtuniony. Na znaczku imię ARES. Ktoś psa kojarzy - alarmowali przedstawiciele ogonków".

Na odwrocie znaczka z imieniem był numer telefonu do właściciela.

- Przyznał się, że to jego pies i nie miał co z nim zrobić to go przywiązał do drzewa - opowidają społecznicy.

Pies miał trafić do schroniska w dobtej, ale okazał się, że jest osoba, która może się nim zająć. Przynajmniej na jakiś czas.

Pies na szczęście ominął schronisko, znalazła się osoba, która go zabierze na dom tymczasowy. Po poznaniu psa i zbadaniu go przez weta będziemy szukać domu Aresowi - dodają członkowie grupy "Ogonki do adopcji".