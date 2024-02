Oto laureaci Plebiscytu Sportowego 2023. Zaprezentowali się na uroczystej gali w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Oto laureaci naszego plebiscytu:

Sportowiec Roku Kobiety: Sabina Stenka - Lekkoatletyka, Start Szczecin.

- Od 26 lat uprawiam lekkoatletykę, biegam na 400 m. Kiedy pierwszy raz weszłam na tartan, pobiegłam na 100 m, 200 m, ale jak pobiegłam na 400 m, poczułam, że to jest to. Bardzo mi się spodobało i tak zostało. Mam dwie córki, jedna ma 14 lat, druga 6. Jedna jest w szkole sportowej i można powiedzieć, że rodzina sportem żyje - mówi laureatka.

Sportowiec Roku Mężczyźni: Marek Rupiński - kolarstwo.

- W zasadzie to uprawiam ultrakolarstwo. Dla każdego to inny dystans, dla mnie najdłuższy to 4800 km w USA, oczywiście z przystankami.