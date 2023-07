Ostatnia chwila, by zobaczyć luksusowy statek "The Word" w Szczecinie [ZDJĘCIA]

- Musieliśmy go tam postawić, choć to nie jest najbardziej reprezentacyjne miejsce — mówią pracownicy agencji ze Szczecina, która w naszym mieście opiekuje się jednostką. - Teren nabrzeża, przy jakim zacumuje statek jest ogrodzony, ale na czas przyjazdu pasażerów „The Word” brama będzie otwarta. Zależy nam na tym, aby goście, którzy ta jednostką przypłynęli mieli możliwość choćby wieczorem wyjścia na miasto, na Łasztownię i podziwiania Szczecina znad Odry.

Niestety, ze względu na wielkość, nie może cumować przy Wałach Chrobrego. Kapitanat portu skierował go na nabrzeże bułgarskie. To teren raczej nie przeznaczony do odwiedzania przez turystów.

„The Word” był już w Szczecinie w 2007 roku. Przypłynął do nas z okazji regat The Tall Ships Races. Teraz, w 2023 roku przypłynął , aby pokazać pasażerom Szczecin.

„The World” to statek pasażerski, ale wyróżnia go to, że zamiast kajut na jego pokładzie znajduje się 165 luksusowych apartamentów. To takie pływające mieszkania wykupione przez prywatne osoby. Koszt jednego apartamentu trzeba liczyć w milionach i w zależności od wielkości, pokładu, na którym się mieści, to koszt ten wynosi od 3 do 15 mln dolarów.

Na statku nie brakuje także miejsc rozrywki, ale też są bary, sala bilardowa, kort tenisowy, bieżnia, spa, kino, a nawet sklepy. Poszczególne apartamenty na statku ich właściciele często wynajmują, a cena takiego wynajmu zależy od wielu czynników, między innymi od wielkości samego apartamentu, ale też o atrakcyjności trasy, jaką pokonuje luksusowy statek pasażerski.

„The Word” ze szczecińskiego portu ma wyruszyć w niedziele, około godziny 21.