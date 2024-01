Osłabiony Futsal Szczecin odpadł z Pucharu Polski. Siedem goli na Twardowskiego

Pucharowe spotkania zwykle inaugurują rundę dla zawodników z lig I oraz II. W 1/32 Pucharu Polski Futsal Szczecin podejmował ekipę z ekstraklasy - Red Dragons Pniewy. Gorąco zrobiło się jednak przed pierwszym gwizdkiem, i to nie w hali przy ul. Twardowskiego, a w internecie.

Ostatecznie Futsal przegrał u siebie z Red Dragons 4:5. Gospodarze prowadzili do przerwy 2:1 po golach Viktora Kolesnyka oraz Maksyma Krutina. Po przerwie była już jazda bez trzymanki. Najpierw dwa gole gości i ich wyjście na prowadzenie. Za chwilę dwa trafienia szczecinian i mamy 4:3 dla gospodarzy. Końcówka należała jednak do gości i to oni grają dalej w PP.

Futsal Szczecin - Red Dragons Pniewy 4:5 (2:1)

Bramki dla Futsal Szczecin: Kolesnyk 2, Krutin, Rybitsky.

Futsal: Kęmpiński - Pankratij, Rybickij, Kushnir, Krutin, Bakiszau, Ivanenko, Zhupanov, Kolesnyk.