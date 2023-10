Orlen Basket Liga: Przerwana seria zwycięstw PGE Spójni Stargard

To, co gospodarze odrobili w końcówce II kwarty, to stracili na początku III. Ale wystarczyły dwie minuty, by nastroje na trybunach poprawił Stephen Brown. Jego akcja za cztery punkty i po chwili trójka sprawiły, że znów był remis. Bitwa trwała dalej, bo żaden z zespołów nie mógł uzyskać bezpiecznej przewagi.

W 35. minucie Legia prowadziła 71:69, ale co ważniejsze Spójnia miała już przekroczony limit fauli i nie mogła sobie pozwolić na obronę, którą lubi. Skorzystał na tym Cowels – jego pięć punktów z rzędu i Legia miała 5-punktową zaliczkę.