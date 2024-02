Orlen Basket Liga: King Szczecin wygrał z Arką Gdynia

King miał okres, gdy przegrał siedem razy z rzędu u siebie. Popadł w przeciętność, pozwolił uciec Anwilowi Włocławek i Treflowi Sopot w tabeli, ale swoją wysoką pozycję w tabeli zawdzięcza temu, że zdecydowanie lepiej szło mu na wyjazdach. Domowa niemoc została przełamana przed tygodniem, a z Arką szczeciński zespół postawił kolejny krok we właściwym kierunku.

Łatwo jednak nie było. Arka rozgrywała w Netto Arenie dobry mecz, neutralizowała pomysły gospodarzy. W pierwszej kwarcie za mało było dobrej obrony i lepiej w tym odnaleźli się goście. W 7. minucie po trójce Grzegorza Kamińskiego rywale prowadzili 25:16.

King zabrał się do odrabiania strat. Skuteczny był Andrzej Mazurczak i ta przewaga szybko stopniała. W II kwarcie King obejmował prowadzenie, prowadził nawet trzema punktami (44:41), ale nie uciekł.

Zrobił to w trzeciej kwarcie. Jeszcze mocniej uszczelnił defensywę, przez co goście nie mogli już zdobywać łatwych punktów. King wypracował sobie przewagę 10 punktów, którą zaczął kontrolować. Gdy w ostatniej odsłonie Arka straciła Setha Leday’a oraz Artura Boguckiego (spadli po pięciu faulach), czyli skutecznych podkoszowych, to rywale już nie mieli zbyt wielu argumentów. W końcówce odpuścili i przewaga Kinga szybko urosła.