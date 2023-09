Opera na Zamku rozpoczyna nowy sezon artystyczny

Spektakl wraca na scenę po czterech latach - 16 i 17 września 2023 roku. Został uznany przez jury XI Teatralnych Nagród Muzycznych za najlepszy spektakl 2016 roku. Statuetki trafiły także do Natalii Babińskiej za reżyserię i Martyny Kander za scenografię. Opera opowiada o Guwernantce, która przyjechała do starego domu w Anglii, by zaopiekować się dziećmi. Z dnia na dzień ich tajemnice coraz bardziej zaciskają ją niczym symboliczna krynolina, tak jak tajemnice ich poprzednich, zmarłych opiekunów i wielu skrywanych lęków. Co tak naprawdę wydarzyło się przed przyjazdem kobiety? Czy relacje wychowanków z dorosłymi były niestosowne, czy to wszystko rodzi się w głowach dzieci? Widz zostaje z wątpliwościami… Przepiękna scenografia, delikatne multimedia, scena obrotowa, wspaniałe kostiumy z epoki wciągają nas w wielki sekret ciemnego domu, ogarniętego na wskroś złem.