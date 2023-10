Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie. Aktywni, otwarci i wrażliwi na potrzeby innych

Służba Więzienna jest trzecią, co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z czego w 9 jednostkach penitencjarnych okręgu koszalińskiego ponad 2700 osób. - Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw odbywającymi karę pozbawienia wolności, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja więźniów. – podkreśla płk Artur Koczerba, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

W jej ramach m.in. w każdej jednostce powołano zespoły odpowiedzialne za wdrażanie w strategii w życie, rozbudowano i unowocześniono zakładkę „Rekrutacja” na stronie internetowej Służby Więziennej, zintensyfikowano kontakty przedstawicieli Służby Więziennej ze studentami oraz uczniami. W jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie w spotkaniach w ramach programu edukacyjnego dot. edukacji prawnej i profilaktyki przestępstw wzięło udział 597 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 1225 uczniów szkół podstawowych. Dodatkowo realizowany był program z zakresu proobronności. Profesjonalne stoisko promocyjne Służby Więziennej można zobaczyć na wielu eventach, piknikach, festynach i targach pracy w regionie.

Ważnym atutem dla pracodawcy są benefity, jakie przysługują funkcjonariuszom. To m.in. stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie, nagroda roczna, nagrody uznaniowe, zapomogi, nagrody jubileuszowe, zwrot kosztów dojazdu do służby, prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej, ale też pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego. To również zróżnicowany system szkoleń i świadczenia motywacyjne.