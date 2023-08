Okazuje się, że sporo osób wakacje w tym roku rozpoczyna we wrześniu i październiku

Planowanie wakacji poza sezonem ma wiele walorów, zaczynając od niższych cen za loty czy zakwaterowanie, po bardziej kameralną atmosferę na miejscu. Wiele osób celowo zwleka z urlopem i planuje go właśnie we wrześniu, po to żeby uniknąć tłumów i hałasu, korzystając z ciszy i spokoju. Wedle analizy Kiwi.com we wrześniu i w październiku odnotowano wzrost rezerwacji wśród par. 36 proc. użytkowników na miejscu spędzi od 1-2 tygodni, a niemal co trzeci wyruszy na przedłużony weekend od 4-6 dni i prawie tyle na pobyt do 3 dni.

Najczęściej wybierany na podróż moment zbiega się z rozpoczęciem roku szkolnego. Najpopularniejsza jest szczególnie pierwsza połowa września, a piątek 1 września to najchętniej wybierana data.