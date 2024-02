Obchody Europejskiego Dnia Numeru 112 w Szczecinie [ZDJĘCIA]

- Numer 112 wybieramy w momencie, kiedy coś się dzieje, a najistotniejszą rolą jest to, żeby właśnie operator zdecydował, czy i jaką służbę zawiadomić. To taki pierwszy bufor. Są wielkim sitem, które powoduje, że pozostałe służby mogą sprawnie pracować, bo jadą już do określonych wypadków czy określonych zdarzeń. Operatorzy 122 muszą rozpoznawać te zagrożenie. Jestem dumny z ich pracy - mówił wojewoda Adam Rudawski.

Zwraca uwagę, że z ogółu zgłoszeń potwierdza się jedna trzecia powiadomień.

- Wciąż jest wiele telefonów, które nie powinny być zgłaszane do nas. Ludzie dzwonią z pytaniami kiedy przyjedzie piaskarka, kiedy korek się na ulicy skończy, kiedy ktoś się zajmie dziurami na drogach. To nie są sprawy dla numeru 112. To blokuje nam linie. Pamiętajmy, że numer alarmowy służy do ratowania życia i zdrowia. - dodaje.

Bardzo dużo telefonów, to połączenia "głuche", gdy rozmówca nie odzywa się.

Najwięcej zasadnych zgłoszeń wymaga działania zespołów ratownictwa medycznego. W ubiegłym roku operatorzy skierowali do Policji ponad 167 tys. zgłoszeń. Do dyspozytorów medycznych zostało przekierowanych ponad 145,5 tys. zdarzeń, natomiast do Państwowej Straży Pożarnej 20 tysięcy.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie zatrudnionych jest 66 certyfikowanych operatorów. Na zmianie dziennej, w zależności od potrzeby pracuje ich od 10 do 12 – więcej zgłoszeń przyjmują w dni wolne i wakacje. Jeden operator na zmianie przyjmuje średnio 153 zgłoszenia.